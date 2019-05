Cristicchi si racconta: "L'arte mi ha salvato dopo la morte di mio padre"

"Da poco tempo ho scoperto un legame con i matti, anche se mi sono sempre reputato una persona borderline da quando a dodici anni ho perso mio padre". Lo racconta Simone Cristicchi ospite della sesta puntata di 'Questa è vita!', lo show di prima serata condotto da Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli, in onda mercoledì 29 maggio alle 21.05.

"Tutti mi dicevano che era volato in cielo e io volevo raggiungerlo - continua Cristicchi - quindi ho costruito un progetto sulla falsariga di quello di Leonardo Da Vinci, una macchina per volare. Stavo quasi per realizzarla e gettarmi dal balcone per raggiungere mio padre. Invece poi mi sono fermato in tempo e ho capito che volare per me era realizzare me stesso, portare alla luce la mia anima. Ora credo di essere riuscito a superare quella fase di malattia mentale, perché mi sarei potuto ammalare sicuramente dopo un dolore così grande a soli 12 anni, sarei potuto diventare un bambino molto problematico e invece grazie all'arte, alla creatività e la fantasia, strumento meraviglioso, ho salvato la mia vita".

