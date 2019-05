Cremonini festeggia i 20 anni di carriera: tour negli stadi ed evento speciale a Imola

Il nuovo tour negli stadi era già annunciato, ora però sono state rivelate tutte le date, compresa una molto speciale. La tournèe di Cesare Cremonini, che celebrerà i suoi 20 anni di carriera, partirà il 21 giugno 2020 da Lignano e proseguirà per altre sette date. L'ultimo sarà un evento speciale il 18 luglio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una carriera quella di Cesare iniziata con la pubblicazione - nel maggio 1999 - di '50 Special', canzone diventata un vero e proprio inno generazionale, e proseguita lungo un percorso costellato di una serie innumerevole di hit.

"Il 18 luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola - racconta Cesare -. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l'Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA. Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l'Emilia-Romagna. L'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale".



Il Cremonini Stadi 2020 è organizzato da Live Nation Italia, media partner è Radio Italia Solo Musica Italiana. I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 maggio 2019 (per 48 ore) su www.ticketmaster.it/americanexpress. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 30 maggio 2019 su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati.



