Coronavirus, Salini: Stretta collaborazione con Miur per programmazione Rai per ragazzi

di mbb

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "In pochi giorni, attraverso una stretta collaborazione con il ministero dell'Istruzione", la Rai ha messo a punto una programmazione dedicata all'apprendimento dei ragazzi, costretti a casa, in modo che "la componente informativa andasse di pari passo con lo svago". Così l'ad della Rai, Fabrizio Salini, in audizione davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata