Coronavirus, rinviata cerimonia di premiazione David di Donatello

di scp

Milano, 9 mar. (LaPresse) - A seguito delle recenti disposizioni governative per l'emergenza coronavirus, l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello annuncia che sarà "sospesa la cerimonia di assegnazione dei premi prevista per il prossimo 3 aprile. In accordo con Rai Uno, che l'Accademia del cinema italiano ringrazia per l'impegno e la disponibilità, è stata presa la decisione di rinviare l'evento al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l'evoluzione dell'emergenza sanitaria".

