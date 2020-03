Coronavirus, positivo giornalista di SkyTg24

di mad

Milano, 11 mar. (LaPresse) - Un giornalista di Sky Tg24, che oggi è risultato positivo al test del Coronavirus, si trova comunque in buon stato di salute. Lo comunica in una nota Sky Tg24, che "grazie ai suoi giornalisti, prosegue il suo impegno nel continuare ad informare puntualmente gli italiani in questa grave emergenza". Il direttore Giuseppe De Bellis commenta : "Sin dall'inizio di questa crisi sanitaria siamo in prima linea, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti. Documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica. Ringrazio vivamente tutti i colleghi, i tecnici e i giornalisti di Sky Tg24 per l'impegno e la competenza con cui stanno lavorando, così come quelli di Sky Sport e di tutte le altre testate giornalistiche che sono sul campo a raccontare in diretta questa grave situazione".

