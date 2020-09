Coronavirus, Pattinson positivo: stop riprese Batman

di ect

Milano, 3 set. (LaPresse) - Robert Pattinson, la star che interpreta 'l'uomo pipistrello', sarebbe risultato positivo al coronavirus, motivo per cui il set, in Inghilterra, è stato chiuso. Lo riporta Variety. La lavorazione del nuovo 'Batman' era cominciata lo scorso gennaio. La Warner Bros ha confermato che la produzione è stata interrotta, pur non lasciando trapelare l'identità della persona che sarebbe infetta. "Le riprese sono temporaneamente sospese", ha reso noto un portavoce della casa di produzione.

