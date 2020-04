Coronavirus, morto a 92 anni il sassofonista jazz Lee Konitz

Milano, 16 apr. (LaPresse) - Il sassofonista jazz Lee Konitz è morto a 92 anni dopo aver contratto il coronavirus. Lo riporta il Guardian. La carriera di Konitz è stata lunga 75 anni, e ha segnato la storia del jazz. Il musicista è morto in un ospedale di New York, come ha confermato al quotidiano britannico uno dei suoi cinque figli, spiegando che la causa della morte è stata una polmonite causata dal Covid-19.

