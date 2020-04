Coronavirus, Festival di Cannes: Quest'anno non si terrà nella sua forma originale

di scp

Torino, 16 apr. (LaPresse) - Il rinvio del 73esimo Festival del cinema di Cannes, inizialmente ipotizzato per la fine di giugno e l'inizio di luglio, "non è più un'opzione. È chiaramente difficile presumere che il Festival di Cannes possa svolgersi quest'anno nella sua forma originale". Lo rende noto l'organizzazione della kermesse. "Speriamo di essere in grado di comunicare tempestivamente in merito alle forme che prenderà questo Cannes 2020", aggiungono gli organizzatori.

