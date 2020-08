Coronavirus, Antonio Banderas: "Sono positivo, compleanno in quarantena"

(LaPresse) - Antonio Banderas è positivo al coronavirus. "Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena essendo risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus". Lo scrive su Facebook l'attore e regista in un post. "Vorrei aggiungere - sottolinea - che mi sento relativamente bene, solo un po ' più stanco del solito e fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permettano di superare il processo infettivo che soffro e che tante persone stanno influenzando intorno al pianeta". "Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani per iniziare a dare un significato ai miei appena usciti 60 anni ai quali arrivo carico di voglia e di illusione", conclude Banderas.

Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo... Pubblicato da Antonio Banderas su Lunedì 10 agosto 2020

