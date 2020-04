Coronavirus, a Pasqua Bocelli al Duomo di Milano: Credo in forza preghiera

di mad

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Nella domenica di Pasqua alle 19, su invito della città e del Duomo di Milano, uno dei simboli della musica italiana nel mondo, Andrea Bocelli, si esibirà per portare, si legge sui profili social dell'artista, un messaggio di amore e speranza all'Italia e al mondo. La sua esibizione sarà trasmessa in streaming raggiungendo potenzialmente tutto il mondo in questo momento difficile per tutti.

