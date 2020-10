Connery, figlio Jason: Morto nel sonno a Nassau alle Bahamas

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Sean Connery è morto nel sonno, circondato da molti membri della sua famiglia, a Nassau, alle Bahamas. Lo ha detto il figlio Jason Connery citato dalla Bbc. "Stiamo tutti elaborando per accettare questo enorme evento poiché è accaduto solo di recente, anche se mio padre non stava bene da tempo", ha aggiunto. Oggi è "un triste giorno per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato il meraviglioso dono che aveva come attore", ha concluso.

