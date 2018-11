Compie 40 anni il primo album di Vasco: riedizione speciale

'...Ma cosa vuoi che sia una canzone...', pubblicato il 25 maggio 1978, è il primo album di Vasco Rossi, inciso e pubblicato con la collaborazione di Gaetano Curreri (e dei musicisti del suo gruppo di allora). Compie 40 anni ma non li dimostra. È il suo album di debutto, il disco da cui tutto ha origine - l'inizio della fantastica storia di uno dei più grandi artisti della musica italiana - e una delle locuzioni ancora più calzanti della sua filosofia. Riascoltarlo e rileggerlo oggi permette di scoprire, ad esempio, quali grandi premonizioni artistiche ci fossero già nel 'primo' Vasco, cantautore del cambiamento, con lo sguardo sempre attento alla società, e quanto attuali siano storie come 'La nostra relazione', 'E poi mi parli di una vita insieme', 'Ambarabaciccicocco', 'Ed il tempo crea eroi'. Venerdì 7 dicembre uscirà il cofanetto Sony Music (Legacy), in edizione limitata numerata, con contenuti esclusivi: '…ma cosa vuoi che sia una canzone… R>PLAY Edition 40th'.

Sarà il primo della 'Serie R>PLAY': "Sony Music ha il privilegio di inaugurare una speciale serie celebrativa, intitolata R>PLAY dedicata ai 40mi anniversari degli album da studio di Vasco Rossi. Questa è la prima di quattro pubblicazioni. È un'iniziativa che abbiamo abbracciato con passione e di cui ringraziamo Vasco e tutto il suo team per l'incredibile supporto ed entusiastica collaborazione. Il risultato è un magnifico prodotto, ricco di tanti contenuti che siamo certi renderanno felici tutti i fans desiderosi di conoscere e ripercorrere la carriera di un artista immenso ed unico", commenta Stefano Patara, Executive Director, Catalogue & Strategic Marketing di Sony Music.

I brani sono stati rimasterizzati a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale, negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi. Sky Arte, inoltre, inaugura la seconda stagione di '33 Giri-Italian Masters' con la puntata dedicata al suo primo lavoro, alle origini di Vasco. Realizzata da Except, la produzione originale andrà in onda il 28 novembre, alle ore 21.15 su Sky Arte (e disponibile su Sky On Demand). Nello speciale, Vasco siede davanti al mixer della storica Fonoprint di Bologna per riascoltare il master del suo primo album, canta alcune di quelle canzoni e ricorda gli aneddoti più suggestivi legati al periodo, accompagnando il telespettatore dietro le quinte della fucina artistica musicale, mostrando tutti i livelli di una canzone, fino a far rivivere in prima persona il processo creativo del disco. Ci saranno i contributi di Curreri (produttore degli esordi), Biancani, Mangiarotti, e del bassista dell'epoca Giovanni Oleandri ad arricchire la puntata, che chiuderà - come l'album - con la strumentale 'Ciao', eseguita dal vivo al pianoforte dallo stesso Curreri, a cui si deve il merito di aver 'insistito' fino allo sfinimento con l'amico Vasco perché incidesse le canzoni che scriveva.

