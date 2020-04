Cinema, Torino Film Festival quest'anno sarà progetto culturale per il web

di scp

Torino, 22 apr. (LaPresse) - Il Torino Film Festival quest'anno sarà "un articolato progetto culturale per il web". Lo ha annunciato Stefano Francia di Celle, direttore del Tff. “Di fronte all'alternativa di far saltare il festival per gli enormi problemi del momento attuale abbiamo deciso di reinventarci - continua Stefano Francia di Celle -, ponendoci come massima preoccupazione il rispetto del lavoro dei produttori, dei distributori e degli esercenti che vogliamo promuovere. Le sezioni saranno rafforzate e semplificate ed è stato ridotto il numero dei film; ho voluto dare una forte impronta al femminile, confermando l'adesione al protocollo per la parità di genere. Rafforzeremo la vocazione del festival per la creatività giovanile con il ritorno della sezione di cortometraggi internazionali impreziosita dal premio Rai Cinema Channel”.

