Cinema, morto l'attore Ben Cross: fu Abrahams in 'Momenti di gloria'

Los Angeles (Stati Uniti), 19 ago. (LaPresse/AP) - L'attore Ben Cross è morto all'età di 72 anni dopo una breve malattia. Noto soprattutto per l'interpretazione dell'atleta olimpico britannico Harold Abrahams nel pluripremiato agli Oscar 'Momenti di gloria' (1981), ha recitato in numerosi film, tra cui il ruolo di Sarek in 'Star Trek'.

