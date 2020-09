Cinema, Festival di Cannes torna in presenza con 4 anteprime a fine ottobre

di scp

Torino, 28 set. (LaPresse) - "È quello che speravamo tutti, e ora è stato deciso: il Festival sarà a Cannes in questo anno molto speciale, con una parte della Selezione ufficiale di Cannes 2020. Questo evento eccezionale, organizzato in collaborazione con il Comune di Cannes, si terrà al Palais des Festivals et des Congrès da martedì 27 a giovedì 29 ottobre". Lo rende noto il Festival di Cannes. Saranno presentate quattro anteprime di film della Selezione ufficiale 2020, i cortometraggi selezionati in concorso e i film della Cinéfondation. Una giuria, la cui composizione sarà annunciata a breve, assegnerà la Palma d'oro ai cortometraggi e i premi Cinéfondation.

