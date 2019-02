Festival di Cannes, Alejandro Inarritu sarà il presidente della giuria

Sarà Alejandro Inarritu il presidente della giuria della 72esima edizione del Festival del cinema di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio. L'annuncio arriva sul sito ufficiale e i social network della kermesse con un video che omaggia i principali lavori del regista e sceneggiatore messicano.

