Cinema, è morto Rutger Hauer: celebre per 'Blade Runner'

di ctr/ect

Milano, 24 lug. (LaPresse) - E' morto a 75 anni Rutger Hauer, attore olandese celebre per il Ruolo di Roy Batty in 'Blade Runner'. Hutger, riporta il sito di Variety, è scomparso il 19 luglio scorso nella sua casa in Olanda dopo una breve malattia. L'agente di Hauer, Steve Kenis, ha confermato la notizia e ha detto che il funerale di Hauer si è tenuto oggi.

