Cinema, ad Alessandro Borghi il David per Miglior attore protagonista

di csp/ect

Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Questo premio è di Sefano Cucchi e ringrazio la sua famiglia per essersi fidata di me". Alessando Borghi è il miglior attore del 2018 per 'Sulla mia pelle', film Netflix sugli ultimi sei giorni di vita di Stefano Cucchi. È lui a ricevere il David per la miglior interpretazione maschile da protagonista dalle mani di Uma Thurman alla 64esima edizione dei David di Donatello. Premio che dedica all'importanza di considerare gli esseri umani tali a prescindere a tutto. Elena Sofia Ricci è la migliore attrice del 2018 per 'Loro' di Paolo Sorrentino. È lei a ricevere il David per la miglior interpretazione femminile da protagonista alla 64esima edizione dei David di Donatello. Premio che dedica alle sue figlie: "Auguro a loro e a tutti i giovani ciò che è successo a me: vivere la propria passione. Quindi scoprire qual è e seguitela!". L'attrice ha ringraziato anche il marito che "mi ha tanto sostenuta, mi ha persino aiutata a fare il provino". Ha poi rigraziato Toni Servillo, "un compagno di lavoro meraviglioso" e il regista Paolo Sorrentino che "stasera manca molto".

