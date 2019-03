Cinema, a Elena Sofia Ricci il David come Miglior attrice protagonista

di csp/ect

Roma, 27 mar. (LaPresse) - Elena Sofia Ricci è la migliore attrice del 2018 per 'Loro' di Paolo Sorrentino. È lei a ricevere il David per la miglior interpretazione femminile da protagonista alla 64esima edizione dei David di Donatello. Premio che dedica alle sue figlie: "Auguro a loro e a tutti i giovani ciò che è successo a me: vivere la propria passione. Quindi scoprire qual è e seguitela!". L'attrice ha ringraziato anche il marito che "mi ha tanto sostenuta, mi ha persino aiutata a fare il provino". Ha poi rigraziato Toni Servillo, "un compagno di lavoro meraviglioso" e il regista Paolo Sorrentino che "stasera manca molto". Edoardo Pesce e Marina Confalone sono i migliori attori non protagonisti del 2018. I due interpreti hanno ricevuto rispettivamente il David per la miglior interpretazione maschile da non protagonista per 'Dogman' e quello per la migliore interpretazione femminile da non protagonista in 'Il vizio della speranza' alla 64esima edizione dei David di Donatello.

