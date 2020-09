Venezia 77, Leone d'Oro a 'Nomadland'. Coppa Volpi a Favino

Leone d'Oro a 'Nomadland' di Chloe Zhao alla 77esima Mostra cinematografica di Venezia. La regista ringrazia con un videomessaggio a distanza: "Non possiamo essere lì con voi" spiega nel video proiettato al Lido. Leone d'argento Premio della Giudia invece a Michel Franco per 'Nuevo Orden'. Il Leone d'argento per la miglior regia va infine a Kiyoshi Kurosawa per 'Wife of a Spy'.

Coppa Volpi per il miglior attore a Pier Francesco Favino per 'Padrenostro'. "Vorrei dedicare questo premio a tutte le stelle che ancora nasceranno" ha dichiarato Favino dal palco del Lido. Pietro Castellitto invece, per il film 'I predatori', vince il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura. Miglior attrice invece a Vanessa Kirby con 'Pieces of a Woman'.

