Venezia 76, tutti i film in concorso e fuori concorso della Mostra

Ecco l'elenco di tutti i film presenti nelle maggiori categorie della 76esima Mostra cinematografica di Venezia, in scena dal 28 agosto al 7 settembre.

IN CONCORSO: The perfect candidate, Om det oandliga, Wasp network, Marriage Story, Guest of honour, Ad astra, A herdade, Gloria mundi, Waiting for the barbarians, La verité, Ema, Lan xin da ju yuan, Martin Eden, La mafia non è più quella di una volta, The painted bird, Il sindaco del rione Sanità, Babyteeth, Joker, J'accuse, The laundromat, Ji yuan tai qi hao.

FUORI CONCORSO

FICTION : Seberg, Vivere, The burnt orange heresy, Mosul, Adults in the room, The king, Tutto il mio folle amore.

: Seberg, Vivere, The burnt orange heresy, Mosul, Adults in the room, The king, Tutto il mio folle amore. NON FICTION: Woman, Roger Waters Us+Them, I diari di Angela-Noi due cineasti. Capitolo secondo, Citizen K, Citizen Rosi, The kingmaker, State funeral, Colectiv, 45 seconds of laughter, Il pianeta in mare.

Woman, Roger Waters Us+Them, I diari di Angela-Noi due cineasti. Capitolo secondo, Citizen K, Citizen Rosi, The kingmaker, State funeral, Colectiv, 45 seconds of laughter, Il pianeta in mare. PROIEZIONI SPECIALI: No one left behind, Electric swan, Irreversibile-Inversion integrale, Zerozerozero, The new pope, Never just a dream: Stanley Kubrick and eyes wide shut, Eyes wide shut.

ORIZZONTI: zumiriki, Bik eneich-Un fils, Blanco en blanco, Mes jours de gloire, Nevia, Pelikanblut, Moffie, Rialto, Borotmokmerdi (Il criminale), Revenir, Giants being lonely, Vedrict, Metri shesho Nim, Chola, Hava, Maryam, Ayesha, Sole, Madre, Qiqiu, Atlantis.

VENEZIA CLASSICI. RESTAURI: The incredible shrinking man (radiazioni bx: distruzione uomo), La commare secca, Strategia del ragno, Ensayo de un crimen (estasi di un delitto), Le passage du Rhin (il passaggio del Reno), Maria Zef, Crash, Khaneh siah ast (La casa è nera), Lo sceicco bianco, Sodrasban (Nella corrente), Tappeha-ye Marlik, La muerte de un burocrata (La morte di un burocrata), Out of the blue, Extase (Estasi), Mauri, Tiro al piccione, Francisca, New York New York, Kalina Krasnaya (Viburno rosso), Way of a gaucho (Il grande Gaucho)

SCONFINI: Chiara Ferragni-Unposted, Les epouventails, Il varco, Effetto domino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata