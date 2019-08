Venezia 76, Bellucci e Cassel insieme: complimenti e imbarazzo tra ex

Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo coppia a Venezia. Questa volta, però, solo per motivi professionali. La ex coppia d'oro del cinema d'Oltralpe è arrivata al Lido per presentare 'Irreversible - Inversion Integrale', la rivisitazione 'cronologica' del film del 2002 in cui avevano recitato insieme.

"Vincent continua a avere la stessa passione nel suo lavoro e questa è la sua forza. Continua a cercare film che lo mettano alla prova e questa è la forza di un attore: la capacità di affrontare scelte non sempre facili", ha detto la Bellucci durante la conferenza stampa di presentazione, elogiando l'ex marito da cui ha avuto due figlie.

"Abbiamo fatto nove film insieeme e questo è molto nella vita - ha repòicato Cassel parlando in italiano - Le qualità di Monica sono molte. Monica mi piace molto. Come attrice", ha aggiunto a una l'attore francese, in evidente imbarazzo.

Cassel è arrivato in Laguna insieme alla nuova moglie Tina Kunakey e alla piccola Amazonie, la loro bambina nata 4 mesi fa.



