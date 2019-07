Venezia76, Costanza Quatriglio presidente di giuria di 'Venezia Classici'

Sarà la regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio (Sembra mio figlio, Terramatta, Con il fiato sospeso) a presiedere la giuria di studenti di cinema che - per l’ottavo anno - assegnerà i premi Venezia Classici per i rispettivi concorsi, Miglior film restaurato e Miglior documentario sul cinema. La 76esima Mostra del cinema di Venezia si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta. Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. La giuria presieduta da Costanza Quatriglio è omposta da 22 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei Dams e della veneziana Ca’ Foscari.

Tra i restauri di Venezia Classici si vedranno al Lido: Lo sceicco bianco di Federico Fellini, che ebbe la première alla Mostra di Venezia del 1952, oggi presentato in vista del centenario della nascita del regista nel 2020; un 'doppio' Bernardo Bertolucci con La commare secca, esordio del regista alla Mostra del 1962, e Strategia del ragno, presentato alla Mostra del 1970; il sorprendente esordio di Giuliano Montaldo, Tiro al piccione, che ebbe la sua prima alla Mostra del 1961; un grande film da riscoprire prodotto dalla Rai, Maria Zef (1981) di Vittorio Cottafavi; il capolavoro di Manoel de Oliveira, Francisca (1981); Out of the Blue (1980) di Dennis Hopper; New York, New York (1977) di Martin Scorsese, in una nuova copia 35mm appositamente stampata per la Mostra in occasione del 100° anniversario della United Artists. Al termine della proiezione di quest’ultimo film seguirà una master class del celebre produttore Irvin Winkler (Toro Scatenato; Quei bravi ragazzi; New York, New York, i cinque film della serie di Rocky). A completamento della sezione Venezia Classici, verrà presentata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.

Costanza Quatriglio (Palermo, 1973) è regista, sceneggiatrice e direttrice artistica della sede Sicilia del Centro sperimentale di cinematografia dedicata al cinema documentario. Ha esordito con il pluripremiato L’isola, presentato alla 56esima Quinzaine des réalisateurs al Festival di Cannes nel 2003. Nello stesso anno il making of Racconti per L’isola è stato invitato alla Mostra di Venezia nella sezione Nuovi territori. Due volte Nastro d’Argento per il miglior documentario: con Terramatta nel 2013 e Triangle nel 2015. Tra i suoi documentari presentati nei più importanti festival internazionali e vincitori di numerosi premi: Écosaimale? (2000), Il bambino Gioacchino (2000), La borsa di Hélène (2000), L’insonnia di Devi (2001), Raìz (2004), Il mondo addosso (2006), Il mio cuore umano (2009), Terramatta (2012), Con il fiato sospeso (2013), Triangle (2014), 87 ore (2015). Nel 2018 al Festival di Locarno ha presentato il film Sembra mio figlio.

