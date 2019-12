Sharon Stone bloccata sul sito di incontri "Bumble"

Non è facile trovare l'amore quando sei una star del cinema: Sharon Stone ha fatto sapere di essere stata bloccata su un'applicazione di appuntamenti, da utenti che credevano che il suo profilo fosse troppo bello per essere vero.

"Sono andata sul sito di incontri di Bumble e hanno chiuso il mio account. Alcuni utenti hanno infatti segnalato il profilo sostenendo che chiaramente non potevo essere io", Ha twittato l'attrice americana. "Ehi Bumble, mi stai eliminando? Fammi entrare nell'alveare", ha aggiunto con umorismo, giocando sul significato della parola 'bumble', calabrone, in inglese.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ‍♀️

Don’t shut me out of the hive