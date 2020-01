Molestie, archiviata inchiesta contro Kevin Spacey: l'accusatore è morto

Un altra buona notizia per Kevin Spacey: archiviata una causa presentata da un massaggiatore contro l'attore statunitense, accusato di violenza sessuale. La decisione del tribunale di Los Angeles dopo la morte dell'accusatore per cancro, 4 mesi fa. Il processo contro il noto divo avrebbe dovuto aprirsi nel mese di giugno 2020. Spacey si era comunque dichiarato innocente. L'attore a luglio era uscito indenne da un altro processo per molestie.

