La regina senza tempo Meryl Streep compie 70 anni

di Silvia Caprioglio

Non bastano le 21 nomination agli Oscar e le tre statuette vinte, insieme a tutti gli altri premi, per descrivere la carriera di Meryl Streep. Mary Louise - Meryl come la chiamano in famiglia - nasce il 22 giugno 1949 a Bernardsville, in New Jersey. Laureata al Yale Drama School nel 1975, comincia a recitare a Broadway per poi passare al cinema. Dino De Laurentis la scarta per il ruolo della ragazza rapita nel remake del 1976 di King kong, la sua bellezza è 'fuori dagli schemi'. Lei, che non ama l'etichetta femminista ma è da sempre vicina alle tematiche dei diritti, gli risponde in italiano e non si fa scoraggiare.

Chissà che il produttore non se ne sia pentito già l'anno dopo, quando riceve la prima nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista per Il cacciatore di Michael Cimino. Lo vince nel 1980 per Kramer contro Kramer di Robert Benton, poi nel 1983 come protagonista di La scelta di Sophie di Alan J. Pakula, e ancora nel 2012 per la sua magistrale interpretazione di Margareth Thatcher in The Iron Lady di Phyllida Lloyd.

Ma l'elenco dei ruoli, in cui mostra la sua camaleontica bravura, è lunghissimo. Ne sono un esempio i vari Golden Globe, David di Donatello e premi al Festival di Cannes e di Berlino per alcune pietre miliari della cinematografia come La mia Africa di Sydney Pollack, The Hours di Stephen Daldry, La stanza di Marvin di Jerry Zaks, I ponti di Madison County di Clint Eastwood. E ancora, Il diavolo veste Prada di David Frankel, Mamma mia! di Phillida Lloyd, dove canta i brani degli Abba, The Post di Steven Spielberg.

Ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi e attori degli ultimi decenni, proprio lei che con il suo lungo matrimonio, 4 figli e una vita riservata è uno degli esempi più lontani dallo stereotipo di star hollywodiana. Il suo appuntamento più recente è col piccolo schermo, nella seconda stagione di Big Little Lies, la pluripremiata serie Hbo dal 18 giugno su Sky Atlantic.



