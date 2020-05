L'ultima missione possibile di Tom Cruise: girare con la Nasa un film nello spazio

di Vittorio Oreggia

In fondo, basta un attimo per trasformarsi, almeno con la fantasia, da Top Gun ad austronauta. Ma Tom Cruise, incredibilmente, lo sta facendo nella realtà: dopo i duelli nel cielo pilotando gli aerei supersonici della marina militare Usa, l'attore americano si affaccia al progetto del milionario Elon Musk, fondatore di Tesla e PayPal, e della Nasa per girare un lungometraggio nello spazio. A volerla buttare sullo scherzo - anche se di scherzo non si tratta -, non potendo ancora utilizzare i set cinematrografici di Hollywood (o di Venezia, dove si è interrotto l'ennesimo episodio della saga Mission Impossible), a qualcuno deve essere venuto in mente di abbandonare il pianeta Terra e di mettersi al riparo dal Covid-19: in realtà, l'idea è maturata prima che scoppiasse la pandemia.



Esclusa la partecipazione di Cruise, di questo progetto avveniristico si conosce davvero poco. Nè il produttore, né il regista, né il cast: ma basta e avanza comunque questo 'spiffero' del magazine Deadline per alimentare mille pettegolezzi e mille supposizioni. Spiffero avallato tra l'altro da un tweet del direttore della Nasa, Jim Bridenstine: "Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise in un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo bisogno di mezzi di comunicazione popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della Nasa".



La scelta del protagonista è ricaduta in maniera abbastanza ovvia sul 57enne di Syracuse che ha sempre mostrato una predisposizione naturale per le missioni impossibili. L'ultima è stata scalare senza controfigure il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Poca roba, ad ogni modo, rispetto allo spazio.

