Jennifer Aniston su Instagram prima e dopo lo shooting, lo scherzo dell'attrice neosocial

Jennifer Aniston ci prende gusto. Con ironia, com'è nello stile dell'indimenticabile Rachel di Friends. L'attrice è atterrata solo da pochi giorni su Instagram raccogliendo la cifra stupefacente di 16 milioni di followers. E con loro si diverte. L'ultimo post è un prima e dopo servizio fotografico. Prima sfatta e con smorfia, dopo glam e ammicante.

Nel commento a corredo si prende in giro da sola: “Sono solo una ragazza… in piedi coi capelli fatti e il trucco. Uno stylist. Un fotografo. I tecnici delle luci, la macchina del vento, gli oggetti di scena e un computer… E ti sto chiedendo di credere che mi sia svegliata proprio così”. Senza trucchi da influencer, Jennifer non ne ha bisogno

