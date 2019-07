Gran finale per il Festival della Commedia italiana: nel weekend arrivano Paolo Conticini, Lino Banfi e Valeria Marini

Sono in corso le votazioni per eleggere la migliore commedia italiana di sempre. Sei i film finalisti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è bella

Gran finale a Formia, in provincia di Latina, per la prima edizione del "Festival della Commedia italiana - La commedia italiana più bella di sempre",sino a domenica 7 luglio. La kermesse cinematografica, partita domenica 30 giugno, accoglierà durante le serate del weekend conclusivo Pino Ammendola, Lino Banfi, Paolo Conticini, Antonio Giuliani, Luca Manfredi, Valeria Marini e Cesare Rascel. Durante le precedenti, invece, ha ospitato, tra i tanti nomi, Michela Andreozzi, Alessandro Tiberi, Cinzia Leone, Enzo Decaro, Remo Girone e Stefania Sandrelli.

Le serate del festival partono alle ore 21:00, in Piazza Aldo Moro, con uno spazio dedicato ai corti, al mondo del web e ai suoi protagonisti. Nei prossimi giorni saranno presentati e proiettati i lavori di Alessandro Bardani, Actual, Marco Castaldi e Josafat Vagni, Luca Vecchi. Si consiglia sempre di consultare la pagina Facebook della manifestazione per eventuali cambi di programma e spostamenti.

IL CONCORSO PER LA MIGLIORE COMMEDIA ITALIANA - Nel frattempo sono in corso le votazioni per eleggere la migliore commedia italiana di sempre. Dopo le varie votazioni delle scorse settimane delle due giurie, quella specializzata e quella social, questi i sei finalisti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è bella. Si potranno votare tramite coupon presente sul quotidiano "Il Tempo" e sulle pagine "social" del festival, Facebook e Instagram. Non sono invece riusciti ad accedere alle finali, nonostante i pochi voti di scarto, film come L'ultimo bacio, Vacanze di Natale, Perfetti sconosciuti, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Totò, Peppino e la malafemmena, Un americano a Roma, Un sacco bello.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO - Apriranno la serata di venerdì 5 Luca Vecchi e Alessandro Bardani, che presenteranno i loro cortometraggi. Si continua con le proiezioni di Amici miei e Febbre da cavallo. Per l'occasione saranno presenti Cesare Rascel, Paolo Conticini e Pino Ammendola. Per sabato 6, invece, Marco Castaldi e Josafat Vagni per i corti, a seguire le proiezioni di Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? e La banda degli onesti. Sotto i riflettori di Piazza Aldo Moro Lino Banfi e Luca Manfredi. Per domenica 7, il duo "social" degli Actual, il concerto del pianista e direttore d'orchestra Umberto Scipione e la premiazione e proiezione del film vincitore. Madrina dell'ultima serata, Valeria Marini.

OMAGGIO AD ALBERTO SORDI - Ultimi giorni anche per l'omaggio al "grande" del cinema nostrano, Alberto Sordi, a 99 anni dalla sua nascita. La rassegna, che si svolge tutti i giorni alle ore 16:00 presso la sala Falcone Borsellino della Corte Comunale, in Piazza Santa Teresa, si concentra sui personaggi più famosi, quelli che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo. Venerdì 5 luglio saranno proiettati Il medico della mutua e Lo scopone scientifico; il 6 luglio con Polvere di stelle e Lo scapolo, domenica 7 con Il conte Max e Un borghese piccolo piccolo.

LA MOSTRA - Durante i giorni del festival, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, presso la Corte Comunale, sarà inoltre possibile visitare la mostra "Stelle silenti - Le dive del muto italiano". Questa, realizzata in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e per gentile concessione dell'Istituto Luce - Cinecittà, espone una serie di foto e fotogrammi di grandi attrici del cinema muto italiano che negli anni '10 e '20 illuminarono gli schermi di tutto il mondo.

L'ORGANIZZAZIONE - L'iniziativa, organizzata da Snap Creative Hub, con il contributo di Comune di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina, è condotta dall’attore Fabrizio Sabatucci e dalla giornalista di SkyTg24 Olivia Tassara. La direzione artistica è a cura del Direttore creativo e artistico di Snap Creative Hub Fabrizio Conti, ideatore del format, con Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

