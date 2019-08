Fuori la nuova versione di 'Il re leone': Marco Mengoni è Simba

Ha fatto sognare intere generazioni di bambini, e ora ricomincerà a farlo con nuove tecniche e tecnologie. Torna infatti nelle sale il 21 agosto il capolavoro Disney 'Il re leone', diretto da Jon Favreau. “È una storia davvero molto amata da tutti - afferma il regista -. Disney ha avuto un successo incredibile con la versione animata originale e poi con il musical di Broadway. Sapevo di dover essere molto prudente con questo progetto. Avevo una responsabilità enorme e temevo di fare un disastro. Volevo dimostrare a tutti che avremmo potuto rispettare il materiale di partenza, riuscendo allo stesso tempo a dargli vita utilizzando tecniche e tecnologie capaci di lasciare tutti a bocca aperta”.

Considerato all’unanimità un capolavoro dell’animazione e adorato da fan in tutto il mondo, il Classico Disney del 1994 vinse i premi Oscar per la Miglior canzone originale, 'Can You Feel the Love Tonight/L’amore è nell’aria stasera' (Elton John, Tim Rice) e la miglior colonna sonora originale (Hans Zimmer). Nel 1997 lo spettacolo teatrale ispirato al film esordì a Broadway, vincendo sei Tony Awards. “A mio parere, il film originale è il più grande film d’animazione mai realizzato”, afferma lo sceneggiatore Jeff Nathanson. “Fin dal primo giorno io e Jon abbiamo parlato del nostro amore per il film originale e di quanto fosse importante conservare lo spirito della versione animata”.

Ad accompagnare i sogni di una nuova generazione di bambini, oltre a tecniche cinematografiche all’avanguardia, uno straordinario cast di voci. Quella del protagonista Simba, destinato a essere un potente re fin dalla nascita, è del recordman e star del pop italiano Marco Mengoni, che festeggia dieci anni di carriera con 50 dischi di platino. Reduce da un tour sold out in Italia e in Europa, è appena rientrato da Los Angeles dove ha partecipato alla première mondiale di 'Il Re Leone' con il cast americano e il regista Jon Favreau. Elisa dà invece la voce a Nala, amica di Simba fin da cucciola: una potente leonessa che si preoccupa del futuro delle Terre del Branco e incoraggia Simba a seguire il proprio destino come futuro Re. La talentuosa artista italiana premiata con il Disco di Platino per il suo ultimo album 'Diari Aperti', ha incantato con la sua voce anche Tim Burton con la sua interpretazione nella versione italiana del film Dumbo. Il cast italiano comprende inoltre Luca Ward che dà voce al saggio e affettuoso padre di Simba, Mufasa, Massimo Popolizio nel ruolo di Scar, il malvagio zio di Simba, mentre Toni Garrani è il saggio babbuino Rafiki.

