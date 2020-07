È morto il maestro Ennio Morricone, aveva 91 anni

Addio a un'icona assoluta della musica, del cinema e della cultura. La fama con Sergio Leone. Le collaborazioni con i più grandi registi degli ultimi 60 anni, tra cui Pasolini, Bertolucci, De Palma, Polanski e Tarantino. Il grande compositore e direttore d'orchestra vinse due Premi Oscar. Da alcuni giorni era ricoverato in una clinica romana per la rottura di un femore

Lutto nel mondo della musica, del cinema e della cultura. Si è spento a 91 anni il grandissimo compositore e direttore di orchestra Ennio Morricone, autore di colonne sonore tra le più celebri del cinema italiano e mondiale. Il maestro aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto in una clinica romana a causa delle conseguenze di una caduta, alcuni giorni fa, che gli aveva procurato la rottura del femore.

Morricone ha legato la sua carriera a quella di Sergio Leone, per il quale ha scritto le colonne sonore di "Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più", "Il buono, il brutto, il cattivo", "C'era una volta il west", "Giù la testa", "C'era una volta in America", ma compose anche per Pier Paolo Pasolini ("Uccellacci e uccellini"), Bernardo Bertolucci ("Novecento"), Brian De Palma ("Gli intoccabili"), Barry Levinson, Roland Joffé ("Mission"), Roman Polański ("Frantic"), John Carpenter, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

Nella sua immensa carriera, Morricone ha vinto due Premi Oscar – uno alla carriera nel 2007 e uno nel 2016 per la Migliore colonna sonora, composta per "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino – oltre a tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata