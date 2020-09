È morta l'attrice e cantante francese Juliette Gréco

Si è spenta nella sua casa a Ramatuelle, in Provenza, l'attrice e cantante francese Juliette Gréco. Aveva 93 anni.

L'annuncio è stato dato dalla famiglia: "Juliette Gréco si è spenta questo mercoledì 23 septembre 2020 circondata dai suoi familiari nella sua casa tanta amata di Ramatuelle. La sua fu una vita fuori dal comune".

Nata a Montpellier il 7 febbraio 1927, cresciuta a Bordeaux dai nonni, dopo la separazione dei genitori Gréco studiò ballerina all'Opéra di Parigi. Durante la seconda guerra mondiale sfuggì alle deportazioni naziste e fece parte della resistenza.

Iniziò la sua lunga carriera negli Anni Quaranta nei caffé bohemienne di Saint-Germain-des-Prés a Parigi. Fu la musa ispiratrice di tanti artisti: da Miles Davis a Jean Paul Sartre, da Jacques Prévert a Serge Gainsbourg, da Boris Vian a Raymond Queneau che a lei aveva dedicato queste parole: "Gréco, rosa nera dei cortili. Dalla scuola dei bambini imprudenti".

Il successo arrivò dopo la guerra. Nel 1949 iniziò a cantare nel cabaret 'Le Boeuf sur le toit' e proprio una poesia di Queneau,'Si tu t’imagines', che interpretava sul palco fu uno dei suoi primi successi. Negli anni seguenti, Julietet Gréco cantò testi di musicisti e scrittori come Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Jacques Prévert e Jean-Paul Sartre, di cui era amica.

Gréco fu anche un modello di stile per il suo grande fascino, per il modo di cantare sensuale, gli abiti neri e attillati, il caschetto e lo sguardo suttolineato dalla matita nera. La cantante e attrice fu un esempio femminista e progressista, in prima linea a favore del divorzio, dell'aborto e impegnata nelle lotte per i diritti civili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata