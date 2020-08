Cinema, morto a 42 anni l'attore Chadwick Boseman di Black Panther

E' morto a 42 anni l'attore Chadwick Boseman, che ha interpretato le icone afroamericane Jackie Robinson e James Brown, prima di diventare celebre come protagonista di Black Panther nell'universo cinematografico Marvel. Come ha comunicato il suo ufficio stampa Boseman, spirato nella sua casa nella zona di Los Angeles con la moglie e la famiglia al suo fianco, aveva un cancro al colon.

All'attore era stato diagnosticato il tumore quattro anni fa. "Un vero combattente, Chadwick ha perseverato in tutto questo e ci hai regalato molti che hai imparato ad amare così tanto", ha spiegato la famiglia nella dichiarazione. "È stato l'onore della sua carriera portare in vita King T'Challa in Black Panther".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata