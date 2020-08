Cinema in lutto, addio a Chadwick Boseman

L'attore è morto a soli 42 anni per un tumore al colon

Lutto nel mondo del cinema. E' morto a soli 42 anni Chadwick Boseman protagonista di Black Panther, primo supereroe afroamericano nella saga cinematografica Marvel. Una pellicolla che ha ottenuto 3 oscar incassando oltre un miliardo di dollari. Boseman si è spento nella sua casa nella zona di Los Angeles con la moglie e la famiglia al suo fianco. aveva un cancro al colon che gli era stato diagnosticato 4 anni fa. Tra i suoi ruoli più importanti anche quelli di James Brown nel film 'Get on up' e di Jackie Robinson, il primo campione afroamericano del baseball Usa. Tanti colleghi che hanno ricordato Boseman. Da Dwayne Johnson a Mark Ruffalo. Denzel Washington lo ha definito "un'anima gentile e un artista brillante".