Brad Pitt, Jennifer Aniston e le tante voci di un ritorno di fiamma

Un elemento è certo: Jennifer e Brad non si sono mai veramente persi di vista. C'è poi una frequentazione che negli ultimi tempi, complice i divorzi recenti dell'una e dell'altro, si è intensificata. E infine c'è un invito, quello che Jennifer ha fatto e Brad ha accettato di un Natale insieme, un party a casa Aniston per pochi amici, molto famosi. Ecco tutti gli ingredienti di un rumor che si fa sentire parecchio nei paraggi di Hollywood, fra Jennifer Aniston e Brad Pitt c'è un ritorno di fiamma. Quella coppia icona di fine anni 90 è rimasta in fondo nel cuore di moltissimi fans e non solo. Belli, biondi, famosi, glam e molto simpatici.

Nulla sembrava mancare ad un'alchimia dirompente tra uno dei più desiderati sex symbol e la irresistibile Rachel di Friends, la fidanzata che in fondo ogni uomo avrebbe voluto avere. La storia della loro separazione tra il 2004 e il 2005 aveva appassionato come un feuilleton dei più classici, l'arrivo della femme fatale Angelina Jolie, lui che a quanto pare perde la testa, i gossip sulle notti di sesso selvaggio durante le riprese di Mr e Mrs Smith, fino alla grande amarezza e dolore di Jennifer, la rottura, e poi la nascita di una coppia che è stato neologismo, I Brangelina, con matrimonio, tanti figli ma pochissima produzione di simpatia o empatia con l'opinione pubblica (cinematografica). Nell'immaginario comune lei lo ha sempre portato nel cuore, nonostante il matrimonio, recentemente finito, con l'attore Justin Theroux. Lui non ha smesso mai di essere un sex symbol e di fare film di successo, successo che non è poi riuscito a realizzare davvero per una famiglia, si mormora, tanto numerosa quanto studiata a tavolino. L'epilogo è la fine dell'amore e del neologismo appunto ma che potrebbe, come in tante commedie americane, portarci ad una happy end di amore ritrovato con la simpaticissima e deliziosa ex

