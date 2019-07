Benevento, al via domani il Festival del Cinema e della Televisione

Saranno Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Elena Santarelli, Ivan Cotroneo e Pierluigi Pardo i protagonisti domani martedì 9 luglio della giornata d'apertura del 'Festival Nazionale del cinema e della televisione di Benevento', l'originale manifestazione diretta da Antonio Frascadore che unisce il mondo del piccolo e grande schermo con incontri, anteprime, eventi e concorsi. Ci sarà anche Giampaolo Morelli tra gli oltre settanta ospiti del festival che fino al 14 luglio animeranno vari luoghi del capoluogo sannita. L'amatissimo attore napoletano si racconterà in un incontro con il pubblico, condotto da Martina Riva, mercoledì 10 luglio in Piazza Roma alle ore 21,30 e ripercorrerà la sua brillante carriera dal successo in tv al sodalizio cinematografico con i registi Manetti Bros. Fitto il cartellone della prima giornata. Sold out l'incontro in Piazza Roma alle ore 21.30 con Paola Cortellesi e Riccardo Milani che dialogheranno con il giornalista Alessio Viola in un talk dal titolo 'Uno, nessuno e centomila'.

Fino al 14 luglio sono attesi a Benevento, tra gli altri, Liam Cunningham, il Ser Davos de 'Il trono di spade' che presenta in anteprima la nuova serie targata National Geographic 'The Hot Zone', Claudia Gerini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Elena Sofia Ricci, Sarah Felberbaum, Greta Scarano, Massimo Boldi, Jerry Calà, Corinne Clery, Paolo Calabresi, Diana Del Bufalo, Marianna Fontana, I Soldi Spicci, Enrico Vanzina, Saverio Costanzo, Claudio Giovannesi, Franca Leosini.

L'ingresso a tutte le serate, dal 9 al 14 luglio, è gratuito, con ritiro dei tagliandi d'ingresso, per gli eventi di Piazza Roma e dell'Hortus Conclusus-Arena Gaveli, presso gli uffici del Festival in viale Mellusi 3, oppure (per i non residenti) prenotabili mandando una mail a info@festivalbeneventocinematv.it.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata