Austin Butler sarà Elvis nel biopic di Baz Luhrmann

Il regista Baz Luhrmann ha scelto il 27enne per interpretare il mito e il due volte premio Oscar Tom Hanks per il suo enigmatico manager, Colonnello Tom Parke

Dopo il recente successo dei film biografici dedicati alle star della musica internazionale, da Freddy Mercury ('Bohemian Rapsody') a Elton John ('Rocketman'), adesso è la volta del mito Elvis Presley, l'artista che irrompendo sulla scena musicale mondiale ha più di tutti rivoluzionato il modo di rapportarsi con la musica di intere generazioni. La Warner Bros. Pictures ha annunciato che, dopo una lunga ricerca, il regista Baz Luhrmann ha scelto Austin Butler per interpretare Elvis, nel suo imminente lungometraggio, che ancora non ha un titolo definito, sulla vita della leggenda. Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures Group, lo ha annunciato martedì.

Nel film, Luhrmann, regista di capolavori come 'Il grande Gatsby' e 'Moulin Rouge!', esplorerà la vita e la musica di Presley, secondo quanto riferito dalla Warner Bros., attraverso la lente del suo enigmatico manager, Colonnello Tom Parker, interpretato dal due volte premio Oscar Tom Hanks. La storia approfondirà la loro complessa relazione di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley fino alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita dell'innocenza in America.

"Non potevo realizzare questo film senza il giusto cast, e abbiamo cercato a lungo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale e le qualità vocali di questa impareggiabile star, ma anche la vulnerabilità interiore dell'artista", ha detto Luhrmann, sottolineando che "durante tutto il processo di casting, ho avuto l’onore di incontrare una vasta gamma di talenti. Avevo sentito parlare di Austin Butler, del suo ruolo di spicco al fianco di Denzel Washington in The Iceman Cometh a Broadway, e in seguito a vari test sullo schermo e laboratori di musica e performance, sapevo inequivocabilmente di aver trovato un artista che potesse incarnare lo spirito di una delle figure musicali più iconiche al mondo".

Butler, 27 anni, ha debuttato a Broadway nel 2018 con Washington in 'The Iceman Cometh' di Eugene O'Neill, per la regia di George C. Wolfe, e ha ricevuto ottime critiche per il suo ritratto del 'ragazzo perduto' Don Parritt. A breve apparirà al fianco di Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie in 'C'era una volta a Hollywood' di Quentin Tarantino.

Luhrmann dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso e Craig Pearce. La produzione è sempre di Luhrmann insieme alla pluri-vincitrice dell’Oscar Catherine Martin ('Il grande Gatsby', 'Moulin Rouge!') - che ricoprirà anche il ruolo di scenografa e costumista del film - Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss. Andrew Mittman sarà il produttore esecutivo. Le riprese principali inizieranno all'inizio del prossimo anno nel Queensland, in Australia.

