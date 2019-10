Alla Festa di Roma il film di 'Downton Abbey' e la diva Fanny Ardant

Il conto alla rovescia per i fan della serie tv 'Downton Abbey' è finito. Alla Festa del cinema di Roma è arrivato il film per il grande schermo che riprende e prosegue le vicende dell’aristocratica famiglia Crawley, che si prepara a ricevere gli ospiti più illustri del Regno Unito: re Giorgio V e la regina Mary. La visita reale, con dama di corte al seguito la cui presenza si rivelerà sconvolgente per i padroni di casa, scatenerà scandalo e intrigo. Scritto dal creatore della serie Julian Fellowes, premio Oscar per la sceneggiatura di 'Gosford Park', il film è interpretato dal cast originale e arriverà in sala il 24 ottobre. “L’aspetto più eccitante di ritornare in questo mondo è, molto semplicemente, stare di nuovo con lo stesso gruppo di persone con le quali ho trascorso sei stagioni molto felici", racconta Hugh Bonneville, alias Robert Crawley, “siamo consapevoli dell’enorme impatto che lo spettacolo ha avuto sul pubblico di tutto il mondo, in particolare sulle famiglie. Abbiamo ricevuto tante lettere e messaggi che dicevano 'ci faceva stare insieme una volta alla settimana', o 'abbiamo fatto una maratona di dvd tutti insieme'. Per cui sappiamo che c’è desiderio di questo film e credo che darà un grande piacere ai piccoli gruppi e alle famiglie unirsi come una grande famiglia e andare insieme al cinema a vederlo”.

Intanto, domenica alla Festa di Roma è il momento di Riccardo Scamarcio, protagonista del primo film italiano della Selezione ufficiale di questa quattordicesima edizione, 'Il ladro di giorni' di Guido Lombardi. Scamarcio interpreta un padre che ricompare nella vita del figlio dopo essere uscito di prigione e anni di assenza. Nonchè, sarà sul red carpet Fanny Ardant, musa e compagna di Truffaut, indimenticabile 'signora della porta accanto', che si racconterà al grande pubblico e presenterà 'La Belle Époque' di Nicolas Bedos, in cui recita a fianco di Daniel Auteuil. Evento speciale il film 'Pupazzi alla riscossa - UglyDolls', con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta, Achille Lauro, Shade ed Elio. Gli amanti della grande letteratura americana potranno incontrare invece una delle sue firme più controcorrente: Bret Easton Ellis, autore di best seller diventati poi film come 'Meno di zero', 'Lunar Park', 'Glamorama' e la sua opera più nota, 'American Psycho'.

