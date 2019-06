'Arrivederci Professore' con Johnny Depp primo al botteghino

'Arrivederci Professore' è primo in classifica al box office del weekend con 516.568 euro e 79.265 admissions. Il film, distribuito da Notorious Pictures, vede protagonista un carismatico, eclettico Johnny Depp che torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita in una storia poetica per la regia di Wayne Roberts.

"Siamo entusiasti della performance di 'Arrivederci professore', migliore incasso nel weekend - sottolinea Guglielmo Marcheti, ceo di Notorious Pictures -. Questo risultato conferma la bontà della strategia che portiamo avanti da anni. Mettere film importanti nel periodo estivo supportati da significativi investimenti per il lancio trova il consenso e il gradimento del pubblico. Non ci si deve spaventare di fronte a qualche apparente inciampo nel box Office dobbiamo tutti continuare a sostenere l'estate e la campagna Movie-ment. Per creare consapevolezza nel pubblico rispetto alla bellezza del cinema d'estate servono tempo, risorse, coraggio e soprattutto grandi film. 'Arrivederci professore' è un bel film che può dare ancora tanto a tutti quegli esercenti che riusciranno a tenerlo ancora in sala, il nostro supporto in termini di comunicazione unito al passa parola porterà certamente ancora grandi soddisfazioni".

Il film uscito nelle sale il 20 giugno è il terzo di sette titoli che Notorious ha posizionato a sostegno dell'iniziativa Movie-ment-Il Cinema tutto l'anno, volto a rilanciare il Cinema come forma di intrattenimento culturale anche nel periodo estivo. I prossimi titoli usciranno tra luglio e agosto, in ordine di uscita: la commedia romantica Ti presento Patrick (4 luglio), Birba - Micio Combinaguai (18 luglio) animation per i più piccoli, Isabelle - L'ultima evocazione (1 agosto) per gli appassionati del genere horror e Teen spirit - A un passo dal sogno (29 agosto), teen drama.

Protagonista di 'Arrivederci professore' è Richard (Johnny Depp), un professore universitario che, quando scopre di avere un cancro e poco tempo ancora a disposizione, decide di sfruttarlo al meglio e di cogliere ogni occasione che incontra sulla sua strada. La vita di Richard, grigia e ripetitiva fino a quel momento, tra un rapporto complicato con la moglie e un lavoro poco appagante, si trasforma improvvisamente e si colora di leggerezza, entusiasmo, autenticità. Il ritratto commovente e allo stesso tempo ironico di un professore fuori dagli schemi che impara ad amare la vita e trasmette questa lezione ai suoi studenti, incoraggiandoli a vivere a pieno e a non sprecare neanche un attimo. La rivoluzione personale di un uomo che sceglie di vivere come più gli piace e dedicare tutto sé stesso a ciò che ama davvero: la figlia, l'amicizia e la libertà di esprimere fino in fondo se stessi. Il film vede nel cast anche Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Zoey Deutch, Ron Livingston, Odessa Young.

