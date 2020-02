'1917' sbanca i Bafta Awards con sette premi tra cui miglior film, miglio regia e miglior scenografia

"1917" trionfa ai Bafta Awards, i principali premi cinematografici britannici. Tra le statuette assegnate a Londra al film di Sam Mendes sulla prima Guerra Mondiale quelle per il miglior film, miglio regia e miglior scenografia. Per quanto riguarda le interpretazioni Renee Zellweger ha vinto come migliore attrice per il film "Judy", il film sulla vita di Judy Garland. A Joaquin Phoenix il premio come migliore attore per "Joker".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata