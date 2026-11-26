Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo nella loro battaglia legale, durata anni, per Château Miraval, la tenuta vinicola francese che un tempo possedevano insieme. “Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti”, si legge nella nota dei rappresentanti dei due attori, diffusa dai media statunitensi.

Pitt-Jolie, la battaglia legale sulla tenuta francese

Jolie e Pitt, che hanno sei figli insieme, si sono separati nel 2016, dopo 12 anni di relazione, di cui due di matrimonio. L’ex coppia ha ufficializzato il divorzio nel dicembre 2024, oltre otto anni dopo la richiesta presentata da Jolie. La battaglia legale per Château Miraval, tuttavia, è proseguita a lungo anche dopo la separazione. La controversia è iniziata nel 2021, quando l’attrice ha venduto la propria quota della tenuta vinicola francese, di cui la coppia era comproprietaria, a Tenute del Mondo, la divisione vinicola del gruppo Stoli. Nel 2022 Pitt ha intentato una causa, sostenendo che Jolie avesse violato un precedente accordo in base al quale nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota senza il consenso dell’altro. L’attrice ha risposto presentando una controquerela, sostenendo che Pitt stesse “conducendo una guerra dettata dal desiderio di vendetta contro di lei” e negando di aver bisogno della sua autorizzazione per vendere la propria partecipazione.