Il saliscendi di turisti sulla scalinata del Filadelfia Museum of Art tra corse, braccia alzate e boxe col vuoto continua a celebrare la leggenda di Rocky a 50 anni dalla première del Paramount Theatre di New York del 21 novembre 1976. E nello stesso tempo ricorda gli anni del ‘sogno americano’, di cui la pellicola di John G. Avildsen con un giovanissimo Sylvester Stallone è la più nota rappresentazione cinematografica. È tutto nella sequenza in cui lo ‘Stallone italiano’, inizialmente titubante, accetta la chance di sfidare Apollo Creed ( l’ex giocatore di football Carl Weathers) per il titolo mondiale dei pesi massimi. “Lei crede che l’America sia il Paese delle opportunità?”, chiede il promotore Mr. Jergens al pugile italo americano cresciuto nei sobborghi di Filadelfia, che risponde “Sì”.

È l’inizio di un mito nato proprio dalla penna di Stallone, che si affidò alla metafora del pugile dal cuore d’oro e dalla mascella d’acciaio per rappresentare la sua condizione di attore di scarso successo, tra difetti fisici e uno slang a tratti incomprensibile, deciso più che mai a conquistare Hollywood. I produttori, in un primo momento, non credettero nelle possibilità di Sly: erano attratti dalla sceneggiatura, ma per il ruolo di protagonista pensarono a star del calibro di Robert Redford, Ryan O’Neal, Burt Reynolds e James Caan. A fare la differenza fu la caparbietà di Stallone, che per lo script accettò appena 20mila dollari. E si vide costretto a realizzare un film con basso budget, affidato però alla sapiente regia di Avildsen, con le musiche di Bill Conti, destinate restare per sempre nell’immaginario collettivo. Il tutto è raccontato nel film ‘Rocky sono io’, in uscita a fine dicembre nelle sale italiane proprio per celebrare il 50esimo anniversario dello Stallone italiano. Il ruolo di Stallone è affidato a Anthony Ippolito, bravissimo a interpretarlo sia fisicamente che come timbro vocale.

‘Rocky’ si rivelò un successo assoluto, con tre Oscar (Miglior film, Miglior regia e Miglior montaggio) su un totale di 10 nomination. Tanto che si pensò subito a un sequel, stavolta affidato alla regia dello stesso Stallone. ‘Rocky 2’ arriva nel 1979, riprendendo il grosso del cast e discostandosi il giusto dai temi trattati nella prima pellicola. Se l’esordio aveva raccontato l’ascesa del pugile italo americano, che puntava solo a resistere agli assalti di Creed senza coltivare velleità di vittoria, il secondo capitolo affronta la sua incapacità di gestire la ricca borsa percepita per l’incontro, le sue difficoltà a relazionarsi col mondo dello show business, che lo portano a salire un’altra volta sul ring contro il campione, stavolta sconfiggendolo. In effetti ogni puntata della saga affronta un argomento diverso: il leit motiv di ‘Rocky 3’ è la caduta del campione dopo il Ko subito da Clubber Lang (Mr. T). Una ferita che, complice la morte del suo storico allenatore Mickey (Burgess Meredith), lo Stallone italiano riuscirà a rimarginare grazie solo al provvidenziale intervento della moglie Adriana (Talia Shire) e agli insegnamenti di Apollo.

E poi ‘Rocky 4’, dove il tema della vendetta per la morte di Creed si fonde con quello della Guerra Fredda e del confronto con l’Unione Sovietica, rappresentata dalla ‘Transiberiana’ Ivan Drago (Dolph Lundgren). In ‘Rocky 5’ il ritorno di Avildsen prova a riportare Rocky nei sobborghi di Filadelfia dopo il ritiro il tracollo finanziario. Il pugile si dedicherà all’allenamento del giovane Tommy Gunn (il pugile Tomas David Morrison), senza sortire successo, ma anzi trovandoselo di fronte in un incontro improvvisato in strada. La pellicola non ebbe il successo sperato. Ma il tema del Rocky allenatore verrà ripreso nel successivo spinoff ‘Creed’, sul figlio naturale di Apollo. Nel frattempo era uscito nel 2006 ‘Rocky Balboa’, con cui Stallone riporta un pugile ormai anziano e vedovo sul ring per riscoprire il gusto della lotta. E potrebbe non essere finita qui: Stallone starebbe, infatti, lavorando a un settimo capitolo di Rocky. Perché solo un mito può porre fine a una leggenda.