Il Festival del cinema russo, sinora in programma a Roma dal 19 al 23 novembre 2026, non si svolgerà al Barberini. Lo ha annunciato la società Le Vele srl, proprietaria della centralissima sala della Capitale.

La nota

“Con riferimento alle manifestazioni cinematografiche previste presso il Cinema Barberini dal 19 al 23 novembre 2026, siamo spiacenti di comunicarvi che, alla luce di circostanze sopravvenute, non ci è possibile confermare la disponibilità delle sale precedentemente concordata – si legge nella nota – La nostra società ha accettato la richiesta di affitto degli spazi ritenendo di ospitare una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un’organizzazione indipendente. Soltanto negli ultimi giorni, anche a seguito delle numerose comunicazioni formali ricevute, siamo venuti a conoscenza del coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa e di soggetti per i quali sono state sollevate questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell’Unione europea”.

La locandina del Festival del cinema russo

“In particolare – prosegue Le Vele – abbiamo ricevuto un appello sottoscritto da numerose associazioni, indirizzato anche alle principali istituzioni nazionali e cittadine, nonché una comunicazione formale alla Prefettura di Roma, trasmessa per conoscenza alla nostra società, con richiesta di accertamenti urgenti sui soggetti coinvolti, sui rapporti economici sottostanti e sui possibili profili di ordine pubblico. Tali circostanze che non erano state da noi adeguatamente comprese al momento dell’accordo, modificano sostanzialmente il quadro nel quale avevamo accettato di concedere gli spazi”.

“A ciò si aggiunge una concreta preoccupazione per la sicurezza del nostro pubblico e del personale. Il clima di forte contestazione che si è creato e la possibilità di proteste, manifestazioni o contrapposizioni all’interno e nelle immediate vicinanze della struttura rappresentano un rischio che, in qualità di gestori, non riteniamo di poter assumere, avendo come priorità assoluta la tutela dell’incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti”, aggiunge la nota, che precisa: “Tale decisione non costituisce in alcun modo una presa di posizione nei confronti della cultura o della cinematografia russa, che rispettiamo, ma deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse, dalle questioni di conformità normativa sollevate e dalle nostre responsabilità in materia di sicurezza. Confidiamo nella vostra comprensione per una decisione difficile, assunta con senso di responsabilità e nell’interesse della tutela della nostra struttura e del pubblico che quotidianamente la frequenta”.

Le proteste di Pina Picierno

La vicenda, ricostruita da Repubblica, aveva suscitato le proteste della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che aveva scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministrp della Cultura, Alessandro Giuli, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo di fermare il festival. Picierno aveva inoltre presentato un’interrogazione alla Commissione europea. Nel mirino i rapporti degli organizzatori con le istituzioni russe e il coinvolgimento di Casa Russa, che fa capo a Rossotrudnichestvo, agenzia federale sottoposta a sanzioni europee. Picierno sosteneva inoltre che due dei film in programma fossero legati a una televisione di Stato russa alla quale l’Unione europea ha vietato la trasmissione. Critiche anche dal senatore del Pd Filippo Sensi, che contestava l’opportunità di ospitare a Roma l’iniziativa.

Lieta di confermare che le rassegne di propaganda putiniana previste al cinema Barberini nei prossimi giorni sono state annullate. Nel nome di un popolo aggredito ogni giorno da un imperialista criminale, di chi rischia la vita per denunciarne i crimini, nel nome degli ucraini, dei russi liberi e democratici, di chi non si china, oggi come ieri, ai criminali di guerra. Grazie a tutte e tutti per la mobilitazione ❤️ — Pina Picierno (@pinapic) November 17, 2026

“Lieta di confermare che le rassegne di propaganda putiniana previste al cinema Barberini nei prossimi giorni sono state annullate. Nel nome di un popolo aggredito ogni giorno da un imperialista criminale, di chi rischia la vita per denunciarne i crimini, nel nome degli ucraini, dei russi liberi e democratici, di chi non si china, oggi come ieri, ai criminali di guerra. Grazie a tutte e tutti per la mobilitazione”, ha scritto su X Pina Picierno dopo la diffusione della notizia.

Giuli aveva escluso la possibilità di fermare la manifestazione, richiamando i limiti imposti dal quadro delle sanzioni internazionali. “Non possiamo bloccarlo“, era stata la posizione espressa dal ministro, come riportato da Repubblica. Giuli aveva manifestato la propria contrarietà alla propaganda putiniana, ma aveva sottolineato che eventuali interventi dovessero rientrare nel sistema sanzionatorio internazionale. Il programma prevedeva cinque film, incontri con registi e produttori e ingresso gratuito, previa prenotazione.