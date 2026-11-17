Home > Spettacoli > Cinema > Brad Pitt e Tarantino superstar alla prima del Film ‘Le nuove disavventure di Cliff Booth’ a Los Angeles

La prima di The Further Mis-Adventures of Cliff Booth è stata presentata all’iconico TCL Chinese Theatre di Los Angeles, riunendo il regista David Fincher, lo sceneggiatore Quentin Tarantino e il protagonista Brad Pitt. Ambientato nella Hollywood del 1977, il film segue le nuove vicende dell’ex stuntman Cliff Booth in vista dell’uscita nelle sale e del debutto in streaming su Netflix.