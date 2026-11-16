Robert Pattinson nuovo 007, la star di Twilight sarà il primo James Bond targato Amazon

Il mitico personaggio di James Bond, l’agente segreto 007, avrà un nuovo volto: quello di Robert Pattinson. Dopo star del calibro di Roger Moore, Sean Connery, fino a Pierce Brosnan o Daniel Craig sarà il protagonista di ‘The Batman’ e della saga di ‘Twilight’ – idolo delle teenager – il settimo attore a interpretare l’iconica spia britannica e il primo da quando Amazon MGM ha acquisito il celebre franchise cinematografico. La scelta di Pattinson arriva dopo la più lunga pausa nella storia di 007, ponendo fine ad anni di incessanti rumors su chi avrebbe ereditato il ruolo da Daniel Craig.

Pattinson: “L’onore di una vita”

L’annuncio giunge a cinque anni da ‘No Time to Die’ (2021), il primo film nei 64 anni di storia di Bond sul grande schermo a concludersi con la morte del protagonista. Tuttavia, 007 rinascerà ancora una volta nel 26° capitolo della saga, diretto dall’acclamato regista Denis Villeneuve. “James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema; ricevere l’incarico di interpretare 007 è l’onore di una vita”, ha dichiarato Pattinson in un comunicato. “Dire che questo ruolo è un sogno diventato realtà è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che mi attende insieme a questo team fantastico”, ha aggiunto.

Robert Pattinson posa per i fotografi al suo arrivo alla prima del film “Primetime”, nell’ambito del London Film Festival, a Londra, domenica 11 ottobre 2026. (Foto di Scott A Garfitt/Invision/AP)

Gli altri candidati

Il nome di Pattinson è entrato nel toto-Bond solo di recente, in seguito alla notizia che l’attore aveva sostenuto un provino per la parte. Tra gli altri candidati presi in considerazione figuravano, secondo le indiscrezioni, star come Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Sebbene si prevedesse che i produttori avrebbero puntato su un volto giovane e meno affermato, la scelta è ricaduta su uno degli attori più noti della sua generazione.

Pattinson, carriera e filmografia

A 40 anni, Pattinson è anche relativamente maturo per iniziare il suo percorso nei panni di 007. Attualmente, l’attore è impegnato nelle riprese di un altro ruolo iconico: quello di Batman in ‘The Batman – Parte II’. Pattinson arriva al franchise di Bond forte di esperienze in altre tre saghe di enorme successo: ‘The Batman’ appunto, ‘Twilight’ e ‘Harry Potter’. Tuttavia, dopo la consacrazione con ‘Twilight’, l’attore si è dedicato principalmente a un cinema più indipendente e d’autore, partecipando a pellicole come ‘Good Time’ dei fratelli Safdie, ‘The Lighthouse‘ di Robert Eggers e ‘Mickey 17′ di Bong Joon-ho. All’inizio di quest’anno, ha inoltre ottenuto un grande plauso dalla critica per la sua interpretazione di Antinoo in ‘Odissea’ di Christopher Nolan. Entro la fine dell’anno, Pattinson sarà nel ruolo di un assassino mutaforma — un ‘Face Dancer’ — in ‘Dune: Part Three’ diretto sempre da Villeneuve.

Pattinson sarà diretto da Villeneuve

Lo stesso regista ha dichiarato che si è trattato di una scelta difficile, ma quella giusta. “Eravamo circondati da talenti straordinari, ma può esserci un solo 007. Sono felicissimo di accogliere Robert Pattinson come nostro nuovo James Bond. Possiede l’anima senza tempo di 007 e porta con sé uno spirito del tutto nuovo. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato il regista in un comunicato. La scelta del protagonista arriva in un momento cruciale per il franchise.

Il primo 007 targato Amazon MGM

Nel 2022, la MGM, storica casa di produzione di Bond, è stata acquisita da Amazon per 8,5 miliardi di dollari. Dopo lunghe trattative sul futuro di 007, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rinunciato al controllo creativo sul personaggio nel 2025. Il ventiseiesimo film della saga – ancora senza titolo – è il primo, dopo il capostipite ‘Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No)’ del 1962, in cui la scelta dell’interprete non è stata operata da un membro della famiglia Broccoli. Il compito di selezionare il nuovo Bond è spettato ai produttori Amy Pascal – ex dirigente di Sony Pictures e produttrice di ‘Spider-Man’ – e David Heyman, figura chiave dietro le saghe di ‘Harry Potter’ e ‘Paddington’. Per la stesura della sceneggiatura è stato ingaggiato Steven Knight (‘Peaky Blinders’).

Già prima dell’addio di Craig al ruolo, si sono rincorse costantemente voci e scommesse su chi avrebbe raccolto l’eredità di leggende del cinema come Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e dello stesso Craig. L’attore Idris Elba, ad esempio, ha trascorso gran parte della sua carriera a smentire le speculazioni che lo volevano nei panni di 007. La macchina produttiva di Bond non ha mai rallentato nel corso della sua storia. Tuttavia, questo ventiseiesimo capitolo segna il periodo di assenza più lungo di sempre per l’agente segreto. Se si considera che le riprese principali di ‘No Time to Die’ si sono concluse nel 2019 (con un’uscita poi posticipata a causa della pandemia di coronavirus), l’attesa risulta ancora più prolungata.

Alcuni fan nutrono scetticismo riguardo a questa nuova fase di Bond sotto il controllo di Amazon. Mike Hopkins, a capo di Prime Video e Amazon MGM Studios, ha promesso di preservare l’eredità del franchise e di inaugurare “la prossima fase del leggendario 007 per il pubblico di tutto il mondo”. In gioco c’è una delle saghe cinematografiche più redditizie di Hollywood, basata sulla serie di romanzi di Ian Fleming. I film di James Bond hanno incassato oltre 7 miliardi di dollari in tutto il mondo dalla vendita dei biglietti.