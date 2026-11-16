007, Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond: succede a Daniel Craig

Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond, diventando il settimo attore a interpretare l’iconica spia britannica e il primo dopo l’acquisizione del celebre franchise cinematografico da parte di Amazon MGM. La scelta di Pattinson, resa nota lunedì, giunge durante la più lunga pausa nella storia di 007 e pone fine ad anni di incessanti speculazioni su chi avrebbe ereditato il ruolo da Daniel Craig. L’annuncio arriva a cinque anni da ‘No Time to Die’ (2021), il primo film nei 64 anni di storia cinematografica di Bond a concludersi con la morte del personaggio. Ma 007 rinascerà, ancora una volta, nel ventiseiesimo film della saga, che sarà diretto da Denis Villeneuve.

Robert Pattinson credit Jaap Buitendijk