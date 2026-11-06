Adam Driver e Miles Teller alla presentazione di ‘Paper Tiger’: “Il successo è soprattutto l’esperienza sul set”

Adam Driver si dice soddisfatto della risposta della critica a “Paper Tiger”, ma ribadisce che l’esperienza di girare un film rimane il suo principale metro di giudizio per il successo. Driver ha parlato ieri alla première a Los Angeles del film indipendente a Beverly Hills, in California, insieme al co-protagonista Miles Teller e al regista James Gray. Driver ha affermato di non guardare abitualmente i suoi film, il che rende l’esperienza delle riprese particolarmente importante per lui. Ambientato nella New York degli anni ’80, “Paper Tiger” racconta la storia di due fratelli la cui ricerca della sicurezza finanziaria li porta a intraprendere un pericoloso affare con criminali russi. Teller ha condiviso le parole di Driver, affermando che l’atmosfera collaborativa sul set di “Paper Tiger” gli ha ricordato il tipo di film che voleva realizzare agli inizi della sua carriera. “Una cosa del genere è rara”, ha detto Teller. “E poi, quando hai attori così generosi e privi di ego come tutti sul set, lo fai perché ami il tuo lavoro”. “Paper Tiger” uscirà in alcune sale cinematografiche statunitensi il 13 novembre, per poi essere distribuito a livello nazionale il 20 novembre.