Addio al regista Tinto Brass: morto a 93 anni il maestro del cinema erotico italiano

Il mondo del cinema piange la morte di Tinto Brass. Regista, sceneggiatore e scrittore, è considerato il maestro del cinema erotico italiano. In oltre quarant’anni di carriera ha diretto circa una trentina di film, diventando un punto di riferimento del genere. Tra i suoi film più celebri ‘Salon Kitty’, ‘La chiave’, ‘Paprika’, ‘Così fan tutte’, ‘L’uomo che guarda’, ‘Monella’. A settembre la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia gli aveva reso omaggio proiettando ‘Col cuore in gola’ come film di preapertura. Tinto Brass non era potuto intervenire alla proiezione per le precarie condizioni di salute.

Tinto Brass, Roma 16 aprile 2026 (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

La carriera e i film di Tinto Brass

Nato a Milano nel 1933, di famiglia veneziana, dopo essersi laureato in legge, nel 1957 Tinto Brass (all’anagrafe Giovanni Brass) si trasferì a Parigi dove collaborò alle attività della Cinémathèque française diretta da Henri Langlois, inserendosi nel milieu dell’emergente Nouvelle vague, diventando l’assistente di Joris Ivens e Roberto Rossellini. Nel 1963 il suo esordio registico iconoclasta e irriverente, ‘In capo al mondo’ (ribattezzato ‘Chi lavora è perduto’), ottenne entusiastiche accoglienze alla Mostra di Venezia. Il film subì gli strali della censura, e fu questa la prima di una serie di battaglie che Brass ha nel tempo affrontato per affermare la propria visione anticonformista e libertaria. Successivamente, il suo estro nel montaggio (che curerà per tutti i suoi film) emerse nel documentario ‘Ça ira – Il fiume della rivolta’ (1965), inno alle illusioni rivoluzionarie del 20° secolo. Dopo ‘Col cuore in gola’ (1967) e alcune esperienze di cinema satirico e western, Brass diresse ‘L’urlo’ (1968, proibito in Italia fino al 1972), un pamphlet utopistico che, raccontando la fuga dall’altare di una giovane contestatrice, sublima le istanze libertarie dell’epoca. Con ‘Nerosubianco’ (1969) e ‘Dropout’ (1971) mescolò le principali tendenze della swinging London, mentre in ‘La vacanza’ (1971) esaltò la follia degli emarginati.

Le opere storiche-erotiche e la liberazione sessuale femminile

Con le due opere storico-erotiche ‘Salon Kitty’ (1976) e ‘Caligola’ (realizzato nel 1979 e uscito nel 1984, non corrispondente all’iniziale progetto), e soprattutto con ‘La chiave’ (1983) con Stefania Sandrelli, libero adattamento di un romanzo di Tanizaki Junichiro, Brass ha inaugurato una nuova fase, orientandosi verso un erotismo di ispirazione colta, premiato da un vasto successo di pubblico. Da ‘La chiave’ in poi, il regista si è concentrato sul percorso di liberazione sessuale dei suoi personaggi femminili. Puntualmente accompagnati da un alone di scandalo escono ‘Miranda’ (1985) con Serena Grandi, rivisitazione de ‘La locandiera’ di Goldoni, e ‘Capriccio’ (1987) con Francesca Dellera. Nel 1988 Brass dirige ‘Snack Bar Budapest’ film noir visionario, quindi il ritorno all’erotismo più esplicito con ‘Paprika’ (1991) in cui lancia Debora Caprioglio, e ‘Così fan tutte’ (1992) con un’esordiente Claudia Koll.

Gli ultimi anni di produzione vedono affievolirsi l’interesse verso il suo genere. Escono ‘L’uomo che guarda (1994)’, liberamente tratto da un romanzo di Alberto Moravia, mentre a causa dei contrasti con Alba Parietti la prevista regia de Il macellaio viene affidata ad Aurelio Grimaldi con una sceneggiatura diversa da quella inizialmente pensata da Brass. In seguito Brass gira la commedia erotica autobiografica ‘Fermo posta Tinto Brass’ (1995), in cui è anche attore come in molti dei suoi film, e ‘Monella’ (1998). Nel decennio successivo arrivano Tra(sgre)dire (2000) e Senso ’45 (2002), con Anna Galiena, rilettura in chiave erotica, ambientata a Venezia nel 1945, del racconto di Camillo Boito Senso, da cui Luchino Visconti aveva tratto nel 1954 l’omonimo film. A 70 anni gira Fallo! (2003), film a episodi d’ispirazione boccaccesca. Il successivo ‘Monamour’ del 2005 esce direttamente in dvd l’anno successivo. E’ di fatto l’ultimo film del regista.