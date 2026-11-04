Favino nei panni di Sergio Marchionne, la prima immagine dal film Falcon

Le riprese dell’ultima opera di Marco Bellocchio sono ancora in corso

Ecco la prima immagine di Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne. L’attore interpreta l’ex ceo di Fiat-Chrysler nel film ‘Falcon’, di Marco Bellocchio, le cui riprese sono ancora in corso in Italia. Oggi è stata diffusa la prima foto scattata presso lo storico stabilimento Mirafiori di Torino, nella palazzina attualmente in ristrutturazione, dove è in corso la produzione del film, grazie alla collaborazione con STLA Europe.

Il film parla proprio della storia del manager, morto nel 2018 all’età di 66 anni, quando arrivò alla guida della Fiat nel 2004: all’epoca la casa automobilistica italiana più famosa al mondo era sull’orlo del collasso. Nel cast, oltre a Pierfrancesco Favino, ci sono Louis Garrel, Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e la partecipazione di Valeria Bruni Tedeschi.