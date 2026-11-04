E’ morto Tinto Brass, il regista aveva 93 anni

È morto a 93 anni Tinto Brass, uno dei maestri indiscussi del cinema erotico italiano. Nato a Milano il 26 marzo 1933 ha però legato il suo nome soprattutto a Venezia, spesso set delle sue pellicole. Da ‘La chiave’ a ‘Così fan tutte’, da ‘Miranda’ a ‘L’uomo che guarda’ e ‘Monella’, Brass vantava una vastissima produzione, oltre ad aver lavorato con attrici che ha poi saputo trasformare in sex symbol come Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Claudia Koll, Anna Galiena e Debora Caprioglio.
Punti chiave
“Tinto Brass è stato un artista che ha fatto della provocazione, dell’ironia e della sperimentazione la propria cifra stilistica. Venezia era parte di lui, della sua sensibilità, del suo spirito ribelle e fuori dagli schemi. Da oggi la nostra città perde una voce libera”. Così il sindaco di Venezia, Simone Venturini, su X, ricordando il regista scomparso oggi. “‘Venezia mi è madre, moglie, amante’: addio, Tinto Brass – scrive in un altro post – Con queste parole, in occasione dell’83ª Mostra del Cinema, uno dei registi più anticonformisti del cinema italiano descrisse il suo legame con la nostra città. Era tutto per lui”.
Addio a Tinto Brass. Il celebre regista è morto oggi all’età di 93 anni.