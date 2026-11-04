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mercoledì 4 novembre 2026

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E’ morto Tinto Brass, il regista aveva 93 anni

E’ morto Tinto Brass, il regista aveva 93 anni
Il borgo di Isola Farnese dove vive il regista Tinto Brass (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Da ‘La chiave’ a ‘Così fan tutte’, da ‘Miranda’ a ‘L’uomo che guarda’ e ‘Monella’, Brass vantava una vastissima produzione

66ma Mostra del Cinema di Venezia Presentazione del Film Hotel Coubert - il regista Tinto Brass (Foto Virginia Farneti / LaPresse)
Festival Internazionale del Film di Roma Red Carpet del film Christine Cristina - il regista Tinto Bras e la moglie Caterina Varzi (Foto Virginia Farneti / LaPresse)
Trasmissione Costanzo Show - Tinto Brass Con Barbara D'urso (Foto Vincenzo Coraggio / Lapresse)
Tinto Brass 1995 Venezia - Tinto Brass con la moglie Carla Cipriani (Foto LaPresse Torino/Archivio storico)
Festival Internazionale del Cinema di Roma - Premiere del film L'uomo che ama - Tinto Brass, Caterina Valsi (Foto Cosima Scavolini / LaPresse)
Il regista Tinto Brass al cinema odeon con Caterina Varzi a Roma (LaPresse)
Il regista Tinto Brass al cinema odeon con Caterina Varzi a Roma (LaPresse)
67ma Mostra Internazionale del cinema di Venezia Red carpet del film La Passione (Gian Mattia D'Alberto / LaPresse)
67esimo Festival del cinema di Venezia Tinto Brass sul Red carpet del film "Vallanzasca" (Foto Piergiorgio Pirrone/LaPresse)
Festival del cinema di Venezia.L'arrivo di Tinto Brass - Tinto Brass (Foto LaPresse)
Trasmissione Barbareschi Sciock su La 7 - il Regista Tinto Brass (Foto Massimo Bruni / LaPresse)
Il borgo di Isola Farnese dove vive il regista Tinto Brass con la moglie Caterina Varzi (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il borgo di Isola Farnese dove vive il regista Tinto Brass (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

 È morto a 93 anni Tinto Brass, uno dei maestri indiscussi del cinema erotico italiano. Nato a Milano il 26 marzo 1933 ha però legato il suo nome soprattutto a Venezia, spesso set delle sue pellicole. Da ‘La chiave’ a ‘Così fan tutte’, da ‘Miranda’ a ‘L’uomo che guarda’ e ‘Monella’, Brass vantava una vastissima produzione, oltre ad aver lavorato con attrici che ha poi saputo trasformare in sex symbol come Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Claudia Koll, Anna Galiena e Debora Caprioglio.

E' morto Tinto Brass – le notizie in diretta
Inizio diretta: 04/11/26 14:06
Fine diretta: 04/11/26 23:59

Punti chiave

Il sindaco di Venezia: "Città era parte di lui, perdiamo voce libera"

“Tinto Brass è stato un artista che ha fatto della provocazione, dell’ironia e della sperimentazione la propria cifra stilistica. Venezia era parte di lui, della sua sensibilità, del suo spirito ribelle e fuori dagli schemi. Da oggi la nostra città perde una voce libera”. Così il sindaco di Venezia, Simone Venturini, su X, ricordando il regista scomparso oggi. “‘Venezia mi è madre, moglie, amante’: addio, Tinto Brass – scrive in un altro post – Con queste parole, in occasione dell’83ª Mostra del Cinema, uno dei registi più anticonformisti del cinema italiano descrisse il suo legame con la nostra città. Era tutto per lui”. 

E' morto Tinto Brass

Addio a Tinto Brass. Il celebre regista è morto oggi all’età di 93 anni. 

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